MÉS per Palma propone un plan integral de aparcamientos disuasorios y un protocolo de emergencias para días de colapso

Archivo - Vehículos circulando por la Via de Cintura (Ma-20), con la señalización de velocidad máxima a 100 km/h. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha presentado este lunes un paquete de medidas en materia de movilidad entre las que destacan un plan integran de aparcamientos disuasorios, un protocolo especial para días de colapso por lluvia o en temporada alta y líneas exprés de bus con carriles disuasorios.

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, el edil ecosoberanista Miquel Àngel Contreras ha denunciado el colapso diario que vive la ciudad y la falta de respuestas del gobierno del PP.

"Mientras Europa apuesta por ciudades más habitables, sostenibles y accesibles, Palma queda encallada en el humo y los atascos. Es intolerable que el alcalde y el regidor de Movilidad nieguen la evidencia y condenen la ciudadanía a perder horas dentro del coche y a respirar contaminación", ha afirmado.

En materia de aparcamientos, los ecosoberanistas proponen un plan integral de aparcamientos disuasorios que incluya la creación de aparcamientos estratégicos en las entradas de la ciudad, conectados con lanzaderas gratuitas y de alta frecuencia hacia el centro, lo que permitiría reducir "drásticamente" la entrada de vehículos y, en episodios de saturación, podría activarse de manera obligatoria.

Al mismo tiempo, proponen un protocolo especial para días críticos, recordando que Palma queda "prácticamente paralizada" en horas punta, días de lluvia o durante la temporada alta turística. El protocolo incluiría refuerzo de transporte público, control de accesos y uso obligatorio de los aparcamientos disuasorios en caso de colapso.

En tercer lugar, MÉS reclama la creación de líneas exprés de bus y carriles segregados que conecten los barrios periféricos con el centro.

"No podemos dejar pasar esta Semana de la Movilidad con discursos vacíos. Palma necesita soluciones concretas ya, porque la ciudadanía está harta de ver como el PP no hace absolutamente nada ante sus problemas reales", ha remarcado Contreras.

SATURACIÓN E INMOVILISMO

A juicio de MÉS per Palma, la ciudad sufre una congestión crónica en las entradas, en la Vía de cintura y en las Avenidas, agravada por la saturación de la EMT, por la supresión de carriles bus y por el aumento de la siniestralidad provocado por el aumento de velocidad en la Vía de Cintura. A todo esto se suma que Palma registra una de las ratios más altas de Europa en vehículos privados y de alquiler, han recordado.

Al mismo tiempo, los ecosoberanistas han acusado al gobierno municipal de actuar con improvisación y de renunciar a medidas ya planificadas, a la vez que impulsa normativas urbanísticas que fomentan un crecimiento urbanístico "descontrolado" y que agravarán todavía más el colapso y la saturación de la ciudad.

"Si el gobierno continúa edificando sin pensar en cómo nos moveremos, Palma quedará completamente bloqueada. Es una ley hecha para unos pocos y contra el interés general. El PP y Vox están ahogando Palma", ha concluido Contreras.