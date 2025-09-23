MÉS per Palma reclama a Cort que compre el solar del antiguo Cine Iris para ampliar el CEIP El Vivero

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha solicitado al Ayuntamiento de Palma que compre el solar del antiguo Cine Iris para ampliar el CEIP El Vivero y dotar de un espacio comunitario al barrio, después de que haya sido adquirido por "una empresa especuladora".

Así lo ha trasladado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en un comunicado en el que ha reprochado que se haya "hipotecado" el futuro de El Vivero, puesto que con esta compra "las familias se quedarán sin una escuela digna y el barrio sin nuevos espacios públicos", por la "dejadez del PP".

En ese sentido, ha alegado que este solar era el único que permitía ampliar el CEIP El Vivero y dar respuesta a la "masificación de las aulas".

"Cada día que pasa las familias del barrio sufren una mayor saturación y una peor atención para sus hijos. Ahora el PP les condena a un futuro con peores condiciones educativas", ha advertido.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad, a finales de 2024, comprar el inmueble para destinarlo a la escuela y el barrio. Desde MÉS han recalcado que era un "consenso político" y una "esperanza vecinal" pero el gobierno local "ha dejado pasar la subasta y ahora el solar es propiedad de una sociedad de cartera especuladora".

"Lo que tenía que ser un espacio público para las familias ahora es un negocio privado. Esta es la diferencia entre defender el interés general o servir los especuladores", ha remarcado Truyol.

Asimismo, ha explicado que con el Plan De Ordenación Detallada aprobado la anterior legislatura el antiguo cine estaba destinado a ser una equipación. Truyol ha acusado al PP de "dejar caer esta normativa", por lo que ahora se harán "viviendas privadas".

"Esto es un paso atrás dramático porque los vecindarios pierden un espacio vital para la escuela y, a cambio, se construirán pisos con precios imposibles que no podrán pagar", ha subrayado.

MÉS per Palma ha exigido que el Ayuntamiento "actúe" y compre el solar para destinarlo en la escuela y a los vecindarios pese a que han reconocido que "costará más caro porque el gobierno del PP se ha dormido otra vez".

"Si el alcalde de Palma, Jaime Martínez, no reacciona, El Vivero perderá la única oportunidad de tener la escuela y las equipaciones que se merece. Será una condena histórica para las familias y el barrio", ha concluido Truyol.