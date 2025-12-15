MÉS per Palma reclama más vivienda pública, luchar contra la oferta turística ilegal e incentivos al alquiler asequible

Los regidores de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras y Neus Truyol en rueda de prensa. - MÉS PER PALMA

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma han planteado un plan de choque en materia habitacional con una serie de medidas entre las que se incluye acciones de mediación con los propietarios, poner en marcha incentivos para el alquiler asequible, construir más viviendas públicas, declarar Palma como zona tensionada, luchar contra la oferta turística ilegal y prohibir totalmente el alquiler turístico.

La formación ecosoberanista ha propuesto estas iniciativas para luchar contra la "gentrificación" y la "turistización" de Palma, al entender que "se ha acelerado de manera dramática a causa de la inacción del gobierno de PP y Vox", según ha explicado MÉS per Mallorca en una nota de prensa.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha alertado que lo que pasa en barrios como el de Canamunt "no es un accidente", sino que es el "resultado directo" de las políticas "permisivas" de PP y Vox, que "traicionan los vecinos de Palma" para satisfacer los intereses de "los especuladores".

"Las derechas municipales han rechazado estas medidas una detrás la otra. Cada vez que se proponen soluciones, PP y Vox votan en contra. MÉS defiende a las familias, ellos defienden los negocios inmobiliarios. Es así de claro," ha explicado Truyol.

En el caso de Canamunt, han destacado que los alquileres han pasado de 8,9 euro/m2 el 2015 a 18,8 euro/m2 en la actualidad. Así, un piso de 70 m2 supera los 1.326 euro mensuales.

"Paralelamente, fondos de alto poder adquisitivo adquieren edificios enteros para convertirlos en viviendas de lujo, en hoteles 'boutique' o en habitaciones para turistas y residentes ricos", han advertido.

Truyol ha apuntado que esta es una dinámica que no solo tiene lugar en este barrio del centro de Ciutat, sino que "se estaría extendiendo en toda Palma".

En este sentido, ha declarado que, cuando los alquileres se multiplican, y los ricos "acaparan los edificios", mientras los vecinos son "expulsados". "El PP y Vox lo saben perfectamente y han decidido permitirlo. De hecho, lo fomentan", ha incidido.

MÉS per Palma ha acusado al gobierno municipal del alcalde de Palma, Jaime Martínez, de "abandonar las políticas públicas de vivienda" y de "incumplir su obligación constitucional de proteger el acceso a una vivienda digna y de evitar la especulación".

"El PP y Vox gobiernan como si Palma fuera un producto de lujo, han renunciado a defender a la gente y se han aliado con los sectores que expulsan los vecinos. Es una irresponsabilidad histórica", ha explicado Truyol.

De este modo, ha mantenido que Palma sufre "la mayor crisis de la vivienda de la historia" y el gobierno lo único que hace es "echar más gasolina", puesto que "promueven más masificación turística, no construyen ninguna vivienda pública a precio social, suben el precio de la vivienda protegida y regalan solares municipales a los promotores privados".

"Las personas que viven en Palma merecen un gobierno que haga frente a la especulación y que ayude a las familias a conseguir una vivienda a precio asequible. Martínez no tiene que hacer de promotor inmobiliario pero es lo que hace", han puntualizado.

MÉS per Palma ha hecho un llamamiento a la movilización social para impedir que Palma "pierda sus barrios y su identidad", porque, a su juicio, si no se para a PP y VOX, "Canamunt y otros barrios serán solo un desierto social sin residentes".

"Palma todavía es recuperable pero para conseguirlo se necesita un gobierno valiente y una ciudadanía que diga basta", ha concluido Truyol.