MÉS per Sa Pobla critica que el Govern "se lava las manos" por no intervenir en la compra de 21 pisos

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Sa Pobla ha acusado al Govern de "limpiarse las manos" y "decir no a garantizar una vivienda digna" en el municipio al señalar que la compra por tanteo y retracto de 21 pisos en Sa Pobla de un gran tenedor no estaría dentro de los supuestos que prevé la ley.

En una nota de prensa este martes, la formación ecosoberanista ha considerado que "la renuncia" del Ejecutivo en este tema es "una renuncia a ofrecer una alternativa real y asequible de acceso a la vivienda para jóvenes y familias de Sa Pobla que sufren la emergencia habitacional".

Así lo ha expuesto después que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, haya señalado en el pleno del Parlament que la compra por tanteo y retracto de estos pisos "no estaría dentro, por el momento, y con la información de la que se dispone, de los supuestos que prevé la ley para realizar una compra por tanteo y retracto".

Según MÉS, "es inaceptable" que el conseller diga que las viviendas no son aptas para la adquisición, mientras reconoce haber comprado otras viviendas de grandes tenedores en municipios próximos.

En este sentido, han subrayado que la ley balear de vivienda prevé el derecho de tanteo y retracto para situaciones como esta y, además, el caso de Sa Pobla es "paradigmático". En concreto, han expuesto, se trata de una gran concentración de inmuebles en manos de un solo propietario en un municipio con una "fuerte presión residencial" y con jóvenes "expulsados de su propio entorno" por la imposibilidad de acceder a un alquiler digno.

"El Govern no puede escudarse en tecnicismos cuando hay voluntad política para actuar", han recriminado, considerando que "está claro" que en este caso "no tiene voluntad política" y "se limpia las manos".

A su parecer, el Ejecutivo "ha preferido validar una clara operación especulativa antes que activar las herramientas legales y presupuestarias para proteger el derecho a la vivienda".

Ante lo que MÉS ha calificado de "inacción", la formación ha reiterado su compromiso con la defensa del derecho a la vivienda y ha exigido al Govern que "reconsidere y rectifique la decisión tomada y asuma sus responsabilidades".