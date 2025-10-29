MÉS per sa Pobla exige la colaboración del Govern para la eliminación del amianto de los edificios del municipio

Archivo - Un operario retira una estructura de amianto. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per sa Pobla ha registrado una moción para impulsar la sensibilización, eliminación y retirada de materiales con amianto del municipio, con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía y cumplir con los términos que establece la Unión Europea y la legislación estatal para la eliminación de esta sustancia altamente peligrosa.

Según ha recordado MÉS en una nota de prensa, el amianto está prohibido desde 2002 por la OMS como agente cancerígeno de primer orden. Pese a esto, aseguran que su presencia es significativa en muchas edificaciones, especialmente en cubiertas de fibrocemento.

Desde MÉS han recordado que la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados obliga a los municipios a elaborar un censo de instalaciones con amianto y establecer planes para su eliminación, un requisito que ya debería estar desde abril de 2023.

El principal obstáculo continúa siendo el coste económico que supone a las empresas. Por ese motivo los ecosoberanistas han instado al Govern a poner en marca líneas de ayuda urgentes que permitan afrontar este gasto, tanto en edificios e infraestructuras públicas, como en privadas.

La moción también plantea que el Ayuntamiento de sa Pobla colabore activamente en la elaboración y actualización del censo de instalaciones con amianto del municipio, en colaboración con el censo digital promovido por el Govern.

También demandan que se impulsen campañas de sensibilización e información para advertir a la población de los riesgos asociados a este material.

El portavoz de MÉS per sa Pobla, Simó Tomàs ha subrayado que no se puede permitir que el amianto continúe siendo una amenaza para la salud pública y que "es necesario" que las instituciones pongan "recursos para afrontar el coste de su eliminación".