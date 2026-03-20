MÉS pide que el Consell cree el premio 'Aurora Picornell' para "reforzar" la memoria democrática en Mallorca

La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha propuesto la creación del premio 'Aurora Picornell' en el Consell de Mallorca para reconocer a personas, entidades y colectivos que realicen labores sociales en la isla, como parte de una serie de medidas para "reforzar" la memoria democrática.

Según han comunicado los ecosoberanistas en una nota de prensa, este reconocimiento sería el eje central de una serie de iniciativas con el objetivo de "reforzar las políticas de memoria democrática" después de que la pasada semana en el Parlament se derogase la ley de memoria democrática.

Así, el galardón que propone MÉS está enfocado a reconocer una labor "en defensa del feminismo, la igualdad y la justicia social", como parte de una serie de medidas que buscan "reconocer las víctimas del franquismo, difundir los valores democráticos y acercar la historia a los jóvenes".

La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha indicado que el premio es "una herramienta para proyectar referentes y valores en un momento en el que hay que reforzar la cultura democrática frente a un discurso de retroceso".

Según los ecosoberanistas, la figura de la activista Aurora Picornell simboliza "lo mejor de la historia" de Mallorca y representa "una de las figuras más emblemáticas" de la isla.

Esta propuesta forma parte de un conjunto de iniciativas que la formación dará a conocer durante las próximas semanas y que finalmente se materializarán en una moción que la formación planea elevar al pleno insular.

En este sentido, Perelló ha avanzado que la campaña que pone en marcha MÉS pretende que el Consell impulse un programa global de acciones de memoria democrática para "avanzar" en el reconocimiento de aquellas personas que "defendieron las libertades" durante franquismo.

Los ecosoberanistas han asegurado que este programa incluiría iniciativas institucionales, culturales y de sensibilización para consolidar una política pública estable en este ámbito.

En paralelo, MÉS ha apostado por reforzar las iniciativas educativas y culturales dirigidas a los jóvenes, con el objetivo de hacer accesible esta memoria a las nuevas generaciones.