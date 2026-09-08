MÉS pide que la contratación pública del Consell de Mallorca incorpore criterios sociales, ambientales y de proximidad

Archivo - La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS ha presentado una moción en el pleno del Consell de Mallorca para impulsar un plan de contratación pública y responsable y de proximidad que incorpore criterios sociales, laborales, ambientales y de calidad en la contratación de la institución.

Para la formación, la contratación pública no es una cuestión únicamente administrativa, sino que también es una decisión política. El Consell gestiona cada año millones de euros en contratos de obras, servicios y suministros y, según MÉS, estos recursos pueden tener un impacto mucho más grande sobre la economía y sociedad mallorquinas.

La moción, según ha informado el partido en una nota de prensa, platea que el futuro plan incorpore de manera transversal criterios sociales, laborales, ambientales y de calidad en la contratación del Consell y de su sector público instrumental.

Entre las medidas propuestas se encuentran facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas y de la economía social, promover la ocupación estable y de calidad y favorecer, cuando la naturaleza de contrato lo permita, el consumo de productos de proximidad.

Para la portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, la contratación pública no se puede entender "solo como comprar al precio más bajo" y "cuando el Consell gasta dinero público está decidiendo también qué modelo económico quiere impulsar".

"Queremos que estos recursos sirvan para reforzar las empresas arraigadas en Mallorca, dar oportunidades a pequeñas y medianas empresas, crear ocupación estable y generar un retorno social y ambiental mucho más grande", ha defendido.

MÉS también propone incorporar criterios relacionados con la economía circular, la reducción de residuos, la eficiencia energética, el cumplimiento de los derechos laborales, la igualdad entre mujeres y hombres y la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en los servicios prestados por empresas contratadas por el Consell.

En este sentido, Perelló ha apostado por fomentar que el gasto en contratación, siempre que sea posible, genere actividad económica en la isla y refuerce las empresas y proyectos que forman parte de la sociedad mallorquina.

La propuesta también establece que el Consell presente cada año en el pleno un informe para evaluar el grado de aplicación del plan y los resultados obtenidos en cuanto al impacto social, económico y ambiental.

La formación ha defendido que se trata de aplicar "una concepción moderna" de la contratación pública, que ya reconoce la normativa de contratos del sector público, y de utilizar la capacidad de compra de las administraciones para "avanzar hacia una economía más diversificada, sostenible y arraigada en el territorio".

"Si tenemos capacidad de decidir cómo gastamos nuestros recursos, tenemos también la responsabilidad de dedicir qué impacto queremos que tengan. El Consell debe comprar bien, pero también con responsabilidad", ha concluido la portavoz.