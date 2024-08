MÉS pide la dimisión del conseller insular de Turismo por "trato de favor al agroturismo ilegal" de Monjo

PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha reclamado este martes la dimisión del conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, por "trato de favor al agroturismo ilegal" de la familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo.

En un comunicado, los ecosoberanistas han instado al presidente, Llorenç Galmés, a cesar al conseller si éste no presenta su dimisión, a raíz de las informaciones conocidas respecto al agroturismo vinculado a la familia del alcalde.

Además, Alzamora ha exigido a Galmés que, como presidente del PP mallorquín, su partido deje de apoyar al alcalde en el Ayuntamiento de Santa Margalida --Joan Monjo, de Convergència, ostenta la alcaldía gracias a un acuerdo de gobierno con los 'populares'--.

Según publica este martes 'Diario de Mallorca', el agroturismo habría gozado de un plazo superior al establecido para subsanar deficiencias administrativas. Esto habría permitido al negocio "operar durante toda la temporada a pesar de no disponer de plazas turísticas", ha subrayado el portavoz de MÉS.

Alzamora señala como máximo responsable al presidente del Consell, afirmando que su "primer paso debe ser la destitución" de José Marcial Rodríguez. "Su irresponsabilidad le incapacita para seguir al frente de un departamento clave en la estructura del Consell", ha declarado el portavoz de MÉS.

El ecosoberanista ha afeado la "mala gestión" del equipo de gobierno "por no haber actuado de forma diligente", argumentando así que ello "hace necesaria la depuración de responsabilidades": "Tras haber realizado una gestión tan escandalosa y deficiente no hay otra salida".

"Son demasiadas irregularidades y demasiadas evidencias como para no actuar de forma contundente. Llorenç Galmés no puede quedar un minuto sin hacer nada. Debe ser contundente y no cómplice como hasta ahora", ha protestado Alzamora.

Desde MÉS han recordado que ya registraron preguntas y solicitudes de documentación para pedir explicaciones y conocer con detalle la situación del establecimiento y las actuaciones realizadas por parte del Consell. "De momento, ni el presidente de la institución insular ni ningún responsable del departamento de Turismo han hecho ninguna declaración al respecto", han incidido los ecosoberanistas.

"Queda demostrado que el actual equipo de gobierno no habría actuado de forma diligente sino más bien todo lo contrario ofreciendo un trato de favor", ha concluido Alzamora.