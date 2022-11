MÉS pide retirar la propuesta de ampliación del plazo de cómputo de las cotizaciones

Archivo - El diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament Joan Mas

PALMA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno del Estado retire la propuesta de ampliación del plazo de cómputo de las cotizaciones y presente propuestas previamente consensuadas con la Mesa de Diálogo Social y el resto de agentes implicados.

Según el diputado de MÉS Joan Mas 'Collet', "la ampliación de la base de cálculo de las pensiones es un endurecimiento del acceso a la jubilación y es el camino directo a empobrecer a los futuros pensionistas".

Por su parte, el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha asegurado que "esta medida dificultaría el acceso a la jubilación". "No podemos compartirlo, es el momento de recuperar derechos, no de recortarlos", ha añadido.

Por último, el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerado que "esta posible reforma no es de consenso, ni político ni social, dado que no ha recibido el acuerdo de las organizaciones sindicales ni de las organizaciones patronales".