MÉS y Podemos tildan de "estafa democrática" la elección de Toni Fuster como senador

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en el Parlament, Alberto Jarabo, ha tildado este miércoles de "estafa democrática" la elección de Toni Fuster como senador de Baleares mientras que el diputado de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha afirmado que Fuster es "el primer senador de la historia que no cogerá un avión para trabajar pero sí cobrará" y han censurado que Fuster "cobrará casi 20.000 euros por no hacer nada".

Así se han expresado en rueda de prensa a los medios tras la junta de portavoces del Parlament en la que la diputada del PSOE, María José Camps, "no se ha atrevido" a tildar de 'estafa' la elección d Fuster ya que "el reglamento prevé las sustituciones" y "el dinero se cobraría igualmente". Por su parte, el diputado del PP, Juan Manuel Lafuente, ha asegurado que "entiende que haya partidos para los que cumplir la ley sea una estafa, pero el PP cumple la ley y el reglamento".