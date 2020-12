MÉS, sobre los Presupuestos autonómicos: "No permitiremos pactos entre partidos que desvirtúen los acuerdos de Bellver"

El diputado de MÉS per Mallorca y portavoz adjunto en el Parlament, Josep Ferrà.

PALMA DE MALLORCA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de MÉS per Mallorca y portavoz adjunto en el Parlament, Josep Ferrà, ha reiterado este miércoles que la formación no permitirá concesiones políticas de izquierda en los Presupuestos autonómicos de 2021. "No permitiremos pactos entre partidos que desvirtúen los acuerdos de Bellver", ha destacado.

En este sentido, Ferrà ha celebrado el acuerdo alcanzado entre el Govern y MÉS per Menorca para aprobar los Presupuestos y ha recordado que su formación ya había instado al Ejecutivo balear a "centrar los esfuerzos ampliando el espectro a partidos como MÉS para Menorca y Gent per Formentera".

"Una cosa es recibir el apoyo en medidas puntuales y coyunturales y otra bien distinta, políticas claramente de derechas", ha explicado sobre la relación entre PSIB y Cs.

Según Ferrà, tras las votaciones de esta semana en comisión, el grupo revisará las enmiendas y transacciones para asegurar que "ninguna de ellas desvirtúe el ideario de MÉS per Mallorca".