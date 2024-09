MÉS propone duplicar el ITS y "destinarlo a la diversificación económica ligada al decrecimiento turístico"

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha propuesto duplicar la cuota tributaria actual Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y "destinar estos fondos a la diversificación económica ligada al decrecimiento turístico".

Así lo ha planteado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha justificado su propuesta que, según sus propias palabras, "cuenta con un gran apoyo en el seno de la sociedad" balear, por que "si no se reduce el peso del turismo en la economía de la comunidad cada vez será más difícil encarar las externalidades negativas del sector".

Apesteguia ha lamentado en este sentido que aunque una parte de la dirección del PP apoya una subida del impuesto, según publica diario Última Hora, el Consolat descarta esta opción, al menos por ahora.

El portavoz ecosoberanista ha celebrado por contra que, según publica también el citado medio, el Govern explora vías legales para que los residentes de Baleares no paguen el ITS. "MÉS per Mallorca siempre ha estado de acuerdo en que los residentes de Baleares no paguen este impuesto", ha afirmado Apesteguia, apuntando que, sin embargo, "esto siempre ha tenido muy difícil encaje legal".

Así, y tras reiterar que sería "interesante" que los residentes de Baleares no tuvieran que pagar este impuesto, ha matizado que si el Govern necesitara explorarlo, MÉS estaría dispuesto a apoyarlo pero "no de la manera que plantean desde Vicepresidencia del Govern" que, al parecer, sería a través de desgravaciones, de las cuantías pagadas del ITS, en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque, en opinión del portavoz Apesteguia, esto "dejaría fuera" de las exoneraciones "a los más vulnerables".