MÉS y PSIB reclaman que se acelere la ampliación de la residencia de Llucmajor. - MÉS

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y el PSIB han reclamado que se acelere la ampliación y adaptación de la residencia de Llucmajor.

En sendos comunicados, las formaciones han instado a las instituciones a volver a firmar un convenio que permita ejecutar las obras previstas en el centro.

Según han recordado, el proyecto de reforma de la residencia nació de un convenio firmado en 2022 por el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento, con una inversión inicial de 1,2 millones de euros a financiar en un 62,5% por el ejecutivo, un 25% por el Consistorio y un 12,5% por la institución insular.

El proyecto estaba planificado por fases para incrementar hasta 509 plazas el centro, con un calendario y una comisión de seguimiento.

Este documento, "que era el primer paso administrativo para ejecutar las mejoras, se frenó por el equipo de gobierno del PP en el que ya se alertó que era un error", ha afirmado la diputada Marta Carrió.

Lo ha confirmado el edil de MÉS per Llucmajor Oriol Gómez, que ha detallado que las diversas administraciones implicadas se comprometieron a firmar un nuevo convenio el año pasado e iniciar las obras este año. Esto, sin embargo, no ha sucedido. "Se han incumplido todos los plazos y estas obras tan importantes para nuestras personas mayores todavía no tienen fecha de inicio", ha lamentado.

Desde el PSIB, al mismo tiempo, han exigido también la puesta en marcha del centro de día de Badia Gran, finalizado en 2018 pero nunca puesto en funcionamiento.

En relación a esta infraestructura, la diputada Amanda Fernández ha pedido al equipo de gobierno municipal que dedique menos tiempo a "abuchear" a los ciudadanos que acuden a los plenos y más a dar respuestas a las demandas de las personas mayores del municipio y la comarca.

El portavoz socialista en el municipio, Jaume J. Oliver, ha criticado "la inacción en un municipio extenso y con mucha demanda de servicios para la población de más edad".

El diputado Omar Lamín, por su parte, ha reclamado al Govern que priorice las políticas de atención a la dependencia y deje de "regalar beneficios fiscales a los que más tienen".

El socialista ha exigido un plan realista de infraestructuras sociales que amplíe la actual red pública de atención a la dependencia.