MÉS reclama que el bus exprés entre Palma y el Llevant se mantenga durante todo el año

La diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament Maria Ramon junto a miembros del partido de la comarca de Llevant. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca presentará una proposición no de ley (PNL) para instar al Govern a mantener durante todo el año el servicio de bus exprés entre Palma y los municipios del Llevant como Sant Llorenç, Artà y Capdepera.

"Las necesidades de conexión entre Palma y el Llevant no desaparecen durante los meses de invierno", ha señalado el diputado ecosoberanista Ferran Rosa, quien ha criticado que, para el Ejecutivo autonómico, "el derecho de los residentes a hacer uso del transporte público esté condicionado al número de turistas".

El partido, en un comunicado, ha denunciado públicamente que a partir del próximo sábado dejará de estar en funcionamiento la línea de bus 411E, que hasta ahora permitía "reducir notablemente el tiempo del trayecto" entre Palma y el Llevant.

Sin ella, ha lamentado Rosa, el trayecto será "más lento y más incómodo, en tanto en cuanto no solo se deberán hacer todas las paradas intermedias sino que se tendrá que volver a realizar un transbordo en Manacor".

Es por eso que ha anunciado la presentación de la iniciativa parlamentaria para reclamar que se mantenga el servicio y a "no tratar a los residentes del Llevant como ciudadanos de segunda que no merecen el mismo confort y calidad de servicio que los turistas".

Rosa ha recordado que, además, el Parlament ya hizo adquirir al Govern el compromiso de no reducir servicios de autobús en noviembre del año pasado.

La PNL, en la misma línea, también tratará de instar al Ejecutivo a consensuar con los ayuntamientos de la comarca todos los cambios en las líneas de bus que allí operan.

Los ecosoberanistas también han manifestado su intención de presentar mociones en este sentido en los diferentes ayuntamientos de la zona.