MÉS reclama la dimisión del gerente de Gsaib por el "despropósito" de las ambulancias

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha pedido este miércoles la dimisión del gerente de la entidad pública Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) Sergio Pablo Rodríguez, por el "despropósito" en la renovación de la flota de ambulancias.

"Alguien ha cometido un error muy grave que nos costará a la ciudadanía tiempo y dinero", ha criticado la diputada Marta Carrió en relación a informaciones que apuntan a que 122 de los 246 vehículos adquiridos pesan más de 4.000 kilos, lo que obliga a los conductores a tener un permiso C1, cuando el 80 por ciento del personal tiene el B.

La diputada ecosoberanista ha recordado que las ambulancias están paradas desde septiembre sin previsión de cuándo se podrán utilizar. Además, al contrato de 56 millones se tiene que sumar el coste del desguace parcial de estos vehículos para que los trabajadores los puedan conducir.

"Se demuestra, una vez más, la ineptitud de este Govern", ha añadido Carrió. La ecosoberanista ha lamentado que los pacientes ahora ya "no disfrutarán de todas las prestaciones que ofrecían estas ambulancias por una metedura de pata inexplicable".

Según Carrió, MÉS ya sospechaba que "algo no iba bien con esta adquisición millonaria", por lo que se habían solicitado todos los expedientes de contratación vinculados a las ambulancias. También se habían solicitado los requisitos de titulación de conducción que tienen las nuevas ambulancias adquiridas y qué porcentaje del personal las podía conducir.