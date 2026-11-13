MÉS reclama parar las quemas incontroladas en el torrente Gros y ofrecer atención social a las personas que residen

MÉS reclama parar las quemas en el torrente Gros y ofrecer atención social a las personas que residen - MÉS

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma y MÉS per Marratxí han denunciado públicamente la acumulación de chatarra y otros residuos, así como las quemas incontroladas en la zona del torrente Gros.

Las formaciones, según han trasladado en un comunicado, han reclamado a los ayuntamientos de ambos municipios y al Govern que actúen con urgencia para parar las quemas, evaluar los riesgos y atender a las personas que residen en el espacio afectado.

Según han señalado, el humo de las quemas ha obligado al centro educativo Es Liceu a desalojar las pistas deportivas para proteger a los niños, hecho que han denunciado las familias y el equipo directivo ante los ayuntamientos, las policías locales y el Seprona de la Guardia Civil.

MÉS ha remarcado que la situación afecta también a los vecinos de sa Cabana, en Marratxí, y de Son Cladera y Verge de Lluc, en Palma. Así, el Ayuntamiento de Palma ha abierto un expediente administrativo y los servicios municipales han hecho inspecciones en la finca.

Los ecosoberanistas también han presentado dos denuncias, una ante el área de Medio Ambiente de Cort y otra ante el Govern, y han solicitado que se coordinen los servicios de medio ambiente y salud pública para identificar los materiales que se acumulan y queman, evaluar la exposición al humo y tomar medidas para impedir nuevas quemas y retirar los residuos.

Igualmente, han exigido una inspección urgente para determinar la naturaleza de los residuos, que podrían incluir plásticos, cables, componentes electrónicos, aceites o pinturas. En este sentido, han subrayado que cuando estos materiales se queman sin control pueden liberar sustancias nocivas.

MÉS también ha pedido que los servicios sociales atiendan a las personas que viven en este espacio y que se incorpore la mediación para facilitar el diálogo con los afectados.

"Nos preocupa que los niños de Es Liceu hayan tenido que dejar las pistas por el humo y también la salud de los vecinos y de las personas que viven en la zona", ha afirmado la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual.

En este sentido, ha reclamado una atención a las personas que residen en la zona, remarcando que con las dificultades que hay en Mallorca para acceder a una vivienda, si alguien debe dejar el lugar en el que vive por motivos de seguridad o salubridad, es necesario prever una alternativa digna.

El candidato de MÉS a la alcaldía de Palma, David Pujol, ha subrayado que la Asociación de Familias de Alumnos, el equipo directivo y los vecinos "merecen una respuesta concreta".

"Palma, Marratxí y Govern tienen que acordar la coordinación de la actuación, las medidas que se tomarán para parar las quemas y cómo se atenderá a las personas que necesitan apoyo", ha reclamado.