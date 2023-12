MÉS registra dos alegaciones a los presupuestos del Consell al entender que éstos "vulneran la legalidad"

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora. Archivo.

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora. Archivo. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

El portavoz ecosoberanista en la institución insular denuncia un desequilibrio presupuestario de diez millones de euros

Alzamora: "La falta de previsión plasmada en el presupuesto demuestra una incapacidad de gestión y una nefasta gestión del dinero público"



PALMA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado dos alegaciones a los presupuestos del Consell para el próximo año 2024 al entender que éstos "vulneran la legalidad".

En una nota de prensa, MÉS per Mallorca ha informado que ha registrado dos alegaciones en los presupuestos del Consell para el próximo año 2024 al considerar que su tramitación y aprobación se ha producido "contraviniendo diferentes preceptos que pondrían en entredicho su legalidad".

En concreto, el portavoz de la formación en la institución insular, Jaume Alzamora, ha explicado que una de las alegaciones alude a la existencia de un desequilibrio presupuestario atendiendo a que el gobierno español no ha prorrogado la suspensión de las Reglas Fiscales. De hecho, el presupuesto aprobado por el pacto de PP y Vox no tiene en cuenta esta consideración y el gobierno insular de Llorenç Galmés ha dado luz verde a unas cuentas sin objetivos de estabilidad y con una previsión de endeudamiento de 10 millones.

Según Alzamora "la falta de previsión plasmada en el presupuesto demuestra una incapacidad de gestión y una nefasta gestión del dinero público". En este sentido, ha alertado que si finalmente el gobierno español no prorroga la suspensión de las Reglas Fiscales, "el Consell se verá obligado a hacer un reajuste presupuestario que alterará toda la planificación financiera de la institución".

Por otro lado, Alzamora ha señalado que la segunda alegación presentada hace referencia a una cuestión de procedimiento. Así ha recordado que el pleno del pasado día 23 de noviembre aprobó de manera inicial el presupuesto del Consell y el de sus entes autónomos. No obstante, ha precisado el portavoz ecosoberanista, los consejos rectores de muchos de estos no habían aprobado sus cuentas. Algunos lo han hecho posteriormente y otros todavía no lo han hecho.

Alzamora ha considerado al respecto que "no tiene sentido que los patronatos y consejos rectores aprueben sus presupuestos y plan de acción cuando el Consell ha aprobado ya la cuantía que transferirá a la fundación". "El procedimiento tendría que ser justo el contrario", ha añadido asimismo.

Todo ello, ha señalado, hace que el pacto de PP y Vox que gobierna la institución insular "haya instaurado 'de facto' la falta de transparencia" y, por lo tanto, "dificulta la tarea de control y fiscalización por parte de los grupos de la oposición".

El portavoz de MÉS en la institución insular, Jaume Alzamora, ha explicado que las dos alegaciones obligan el equipo de gobierno a convocar un pleno extraordinario atendiendo a que las cuentas, de momento, solo han sido aprobados de manera inicial. La sesión plenaria tendrá lugar, con toda probabilidad, día 27 de diciembre.