MÉS reivindica la ley de fosas en el décimo aniversario de su aprobación. - MÉS

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reivindicado este sábado la ley de fosas, cuando se cumplen diez años de su aprobación.

Lo ha hecho en un acto en Porreres con el lema 'No hay balas para matar la memoria' en el Rincón de la Memoria del cementerio de esta localidad, uno de los espacios más significativos de la represión franquista en Mallorca, convertido en un lugar de recuerdo, dignidad y reparación.

El coordinador general de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, que ha cerrado el acto, ha reivindicado la importancia del hito de la aprobación de la norma.

"Conseguimos hacer posible, a pesar de llegar tarde, el anhelo de las familias que hacía 70 años que esperaban recuperar los cuerpos de sus seres queridos asesinados", ha afirmado.

Apesteguia, sin embargo, ha advertido que no se pasar por alto que este trabajo de recuperar la memoria esta ahora "amenazado". "No basta con recuperar cuerpos, sino que hay que hacer memoria de lo que pasó en un sentido de justicia, reparación y de garantía de no repetición".

En este sentido, el líder de MÉS se ha comprometido a que donde gobiernen, seguirán luchando por la memoria democrática. "Más pronto de tarde recuperaremos la ley de memoria democrática", ha añadido.

El regidor de MÉS per Porreres Sebastià Lliteres ha abierto el acto y ha recordado el trabajo hecho, ha reivindicado los avances logrados y ha reafirmado el compromiso con la memoria democrática "ante los que hoy la quieren cuestionar, silenciar o borrar".

Margalida Capellà, que fue ponente de la ley de fosas, ha recordado que la norma fue el resultado de décadas de lucha de familiares, entidades memorialistas y personas comprometidas con la democracia, la verdad y la dignidad de las víctimas del franquismo.

La formación ha aprovechado el acontecimiento para presentar una guía con las propuestas en materia de memoria democrática impulsadas por parte de los municipios gobernados por MÉS para reivindicar que "ante un Govern inmóvil" son los pueblos los que continúan sosteniendo esta tarea.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha recordado las actuaciones desarrolladas y reflejadas en la guía. "Una manera de decir que no damos ni un paso atrás, que continuaremos defendiendo la verdad, la justicia y la reparación y que la democracia se construye recordando, no olvidando", ha indicado.