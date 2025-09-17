MÉS reivindica el papel de Vidal para lograr el apoyo a una enmienda sobre los consells en planificación aeroportuaria

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reivindicado este miércoles el papel del diputado en el Congreso Vicenç Vidal para lograr en el Congreso el apoyo de Sumar y el PSOE a una enmienda del PP para consultar a los consells insulares en la planificación aeroportuaria.

Vidal ha anunciado que votará a favor de la enmienda del PP a la modificación de las leyes de navegación y seguridad aérea donde propone que para la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) se haga una consulta previa a los consells insulares afectados, además de a comunidades autónomas, cabildos y Ceuta y Melilla.

El ecosoberanista ha explicado que con este voto a favor, que incluye a todo el grupo parlamentario Sumar ha "obligado al PSOE a moverse positivamente" y la enmienda será "si no hay contratiempo" aprobada.

"MÉS per Mallorca y Més per Menorca en el Congreso siempre priorizan el bienestar de Baleares antes que el partidismo. No hay duda que un DORA consultado también a los consells es un paso clave para un control más próximo y democrático de la actividad aeroportuaria en nuestro archipiélago", ha afirmado.

Sobre este asunto se ha pronunciado en el Parlament el portavoz de la formación, Lluís Apesteguia, ha puesto en valor el papel de Vicenç Vidal para lograr el apoyo a la enmienda.