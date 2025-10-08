MÉS reprocha a Prohens su discurso migratorio: "¿Cree que alguien deja su casa y arriesga su vida por 600 euros?"

Archivo - El diputado de MÉS Per Mallorca Lluis Apesteguia - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha reprochado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, su discurso acerca de la cuestión migratoria durante su intervención en el Debate de Política General.

La líder autonómica dijo que no se podía permitir que haya quien venga a Baleares "con el único propósito de abusar de las ayudas y prestaciones públicas como único medio de vida".

"Es insultante que alguien viene a abusar de nuestras ayudas como medio de vida. ¿Cree en serio que alguien deja su casa y arriesga su vida por una ayuda de 600 euros? Ya no se puede vivir aquí con un sueldo y se atreve a decir que alguien viene por 600 euros. ¿A qué, a vivir con más miseria?", le ha contestado este miércoles el ecosoberanista en su turno de réplica.

Este tipo de postulados, ha sostenido Apesteguia, están "copiados de la extrema derecha" y son propios "del populismo baratero que quiere dar respuestas fáciles a problemas complejos" y "cargar culpas a los más débiles".

"Nos encontrarán en frente", le ha advertido a Prohens.