Apesteguia propone a Prohens un pacto por la vivienda que tope los alquileres y limite la compra a no residentes

Archivo - El Diputado en el Parlamento de las Islas Baleares por Més Mallorca, Lluís Apesteguia - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha tendido la mano a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para poner en marcha un plan de vivienda que tope el precio de los alquileres y limite la compra a los no residentes.

Lo ha hecho este miércoles durante su turno de réplica en la segunda sesión del Debate de Política General que se celebra en la Cámara autonómica.

La situación actual del mercado de la vivienda, ha sostenido el ecosoberanista, es "insostenible" dado que "miles de personas no llegan a final de mes y familias conviven con otras" por no poder acceder a un lugar propio en el que vivir.

"Y si se giran no hay nadie para ayudarlos porque el Govern se ha desentendido y lo ha fiado a todo a un mercado que solo infla la burbuja especulativa. Desde que es presidenta los precios han crecido un 30%, presidenta", ha arrancado.

A su parecer, las políticas llevadas a cabo durante esta legislatura por el Ejecutivo autonómico no han hecho más que fomentar el rentismo, algo que "perjudica colectivamente" a la ciudadanía.

"La gente tiene que vivir de su trabajo, no apropiarse del de los otros a través de las rentas pasivas. Usted, presidenta, está fomentando un país de 'criptobros' inmobiliarios", ha cargado Apesteguia.

El portavoz de MÉS ha animado a Prohens a "salir del bunker" y le ha propuesto poner en marcha un "pacto de país" para paliar la crisis de acceso a la vivienda con medidas que puedan tener efectos a corto plazo.

Entre otras, ha puesto sobre la mesa, la creación de una prestación de vivienda garantizada para que aquellas personas que, cumpliendo los requisitos para ello, no puedan acceder a una vivienda protegida por falta de plazas reciba una ayuda económica que le ayude a pagar una casa mientras espera.

También declarar Baleares como zona tensionada para topar los precios del alquiler, llevar a cabo modificaciones para frenar "la compraventa especulativa", limitar la compra de vivienda a las personas no residentes, transformar el programa Alquiler Seguro "para hacerlo atractivo para los propietarios y no solo a los agentes inmobiliarios" o aplicar una moratoria a las nuevas construcciones en suelo rústico y de lujo.

Todas estas medidas y más, ha anunciado Apesteguia, vendrán recogidas en una proposición de ley que su grupo parlamentario registrara en la Cámara autonómica próximamente.