MÉS tilda el discurso de Galmés de "vacío de contenido" y con "pocas soluciones" para los problemas reales de Mallorca

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, en declaraciones a los medios tras el inicio del Debate de Política General. - EUROPA PRESS

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha apuntado que el discurso del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha estado "vacío de contenido" y ha aportado "pocas soluciones" a los problemas reales de la isla.

La portavoz de la formación ecosoberanista en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha hecho esta afirmación en declaraciones a los medios, después de que este lunes comenzara el Debate de Política General de la institución insular.

Así, ha señalado que Galmés ha dado la sensación de "buscar excusas" a la "inacción" de su gobierno, ya que por los anuncios comunicados le ha parecido un debate de "años anteriores".

En materia de movilidad, Perelló ha considerado que Galmés "ha pasado por encima" y ha mostrado su "oposición" ante el inicio de las obras del primer tramo del segundo cinturón de Palma, algo que ha calificado como una "gran decepción".

Igual opinión ha expresado sobre la "no aprobación" de la ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca y ha incidido en que era una normativa que "tenía consenso". "¿Qué ha pasado? Galmés no ha explicado por qué ahora dice que quiere un nuevo consenso", ha subrayado.

Perelló ha censurado que tampoco se haya concretado "ni una sola medida" para paliar los efectos de la guerra en Irán y Oriente Próximo, algo sobre lo que ha recalcado que Galmés "ha pasado por encima" y ha alegado que son unas propuestas que "ya se tendrían que haber hecho".

En cuanto a la importación de residuos de Eivissa, la consellera insular ha vuelto ha mostrar su "oposición" y ha reprochado que ahora se use para "bajar la tasa de basuras" en Mallorca.

De ese modo, ha planteado que Galmés "no ha dado explicaciones convincentes" y ha aseverado que la rebaja se hará con cargo a una aportación de 60 millones de euros por parte del Govern. "Este dinero también sale de los mallorquines y encima la consecuencia de la reducción será traer basura de fuera, así que mal vamos en políticas medioambientales", ha sostenido.

Por otra parte, ha dado la "bienvenida" a la cesión de un terreno del Consell de Mallorca al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para construir viviendas protegidas, aunque ha remarcado que MÉS había "aportado soluciones" al problema de la vivienda en sus intervenciones en el Consell de Mallorca pero hasta ahora les respondían que "no tenían competencias".