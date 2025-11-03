MÉS ve a Prohens "corresponsable" del dolor causado a víctimas de la DANA este año por "aplaudir y callar ante Mazón"

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, de ser "corresponsable" del dolor que se ha causado a las víctimas de la DANA de Valenciana este último año por "aplaudir y callar" ante el 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien este lunes ha anunciado su dimisión.

En rueda de prensa previa al pleno, el portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, ha considerado que el anuncio de dimisión por parte del 'president' de la Generalitat corrobora que Mazón "es una de las personas y de los políticos más ineptos e indecentes", por que, a su juicio, su comparecencia "ha sido una demostración de su incapacidad y la de su partido de empatizar con las víctimas y con los familiares de las víctimas de la DANA", al haber tenido el "atrevimiento de situarse a sí mismo como una víctima".

"Se ha de ser cínico, indecente, mala persona, para hacer las declaraciones que ha hecho", ha opinado Apesteguia, quien, tras el anuncio de dimisión de Mazón, ha querido subrayar una cuestión que ha considerado de "máxima importancia" como es que el 'president' de la Generalitat Valenciana ha continuado durante este último año en el cargo "sostenido por PP y Vox", a quienes ha reprochado su "acuerdo tácito de mantenerlo un año al frente de la Generalitat".

En esta línea, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca ha acusado "a todos los que han aplaudido a Mazón durante este último año, empezando por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y a todas las que han callado", de ser "corresponsables" del dolor causado a las víctimas de la DANA.