La Mesa del Parlament rechaza, con el voto de Le Senne, personarse en la causa sobre delito de odio

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha rechazado este miércoles personarse en la causa por delito de odio del presidente de la Cámara balear, Gabriel Le Senne, en relación con los incidentes con la foto de Aurora Picronell, con el voto en contra de Le Senne.

Según ha señalado el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, no tiene "utilidad" para los ciudadanos una personación "de estás características" por parte del Parlament. "Es una decisión que corresponde a la Mesa", ha añadido.

Por otro lado, el PSIB ha criticado que Le Senne haya podido votar si el Parlament se personaba o no en una causa que le afecta. "Nos sorprende que el PP no valore que el presidente se tiene que abstener en la toma de decisiones que le afectan", ha dicho el portavoz socialista, Iago Negueruela.

En esta misma línea, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha criticado que Le Senne haya votado al respecto y ha considerado que "hay clarísimamente un conflicto de intereses". "No entiendo como el presidente no ve que no debería estar presente en la toma de decisiones que le afectan directamente", ha apuntado.