Las mesas técnicas de Palma 2031 avanzan en el proyecto de la candidatura y presentan el trabajo desarrollado

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las mesas técnicas de la candidatura Palma 2031 se han reunido este viernes para abordar los últimos detalles del proceso participativo y presentar el trabajo desarrollado hasta ahora.

La reunión, celebrada en las dependencias de Ca n'Oleo, ha sido presidida por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante el encuentro, las mesas técnicas, lideradas por Antoni Riera, han presentado al alcalde y al equipo de gobierno el trabajo desarrollado hasta ahora, han revisado los avances del proyecto y compartido los principales criterios que sustentan Palma 2031.

Igualmente, se han expuesto los hitos, faros y el método 'Mediterránea In Motion', con el que Palma presenta su candidatura a Capital Europa de la Cultura y busca "posicionarse de manera sólida" en este proceso de selección.

El responsable de la arquitectura del método, Antoni Riera, ha explicado cómo se ha construido el proyecto a partir de las aportaciones de todos los miembros de las mesas técnicas, integrando las preguntas obligatorias establecidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y trabajando desde el inicio el legado que debe dejar este evento para la ciudad.

Concretamente, en la reunión se ha expuesto que este legado no se limita al año 2031, sino que empezará en 2026 y se prolongará más allá de 2036, con el objetivo de generar un impacto sostenido en el tiempo.

El Ayuntamiento ha resaltado que las mesas técnicas están formadas por profesionales de reconocido prestigio de los ámbitos cultural, creativo, científico y académico, entre ellos David Barro, Mar Aguiló, Miquel Àngel Payeras, Álvaro Martínez, Mar Matas, Diego González, Fran Reus, Sandra Lipski, Antoni Barceló, Mercedes Martín, Miquel Ferrer y Antoni Gomila.

También participan Bernat Oliver, Joan Enric Capellà, Tomeu Deyà, Alícia Sintes, Judith Vega, Sofía Barroso, Ana Traveset, Mónica Luengo, Jordi Traserras y Carlos García Delgado.

Este equipo plural trabaja de forma coordinada para impulsar y articular el desarrollo de la candidatura, consolidar el proyecto y avanzar hacia el objetivo consistente en hacer posible que Palma se convierta en Capital Europea de la Cultura, ha expuesto Cort.

Por otro lado, en la reunión se ha profundizado sobre la Oficina Palma2031, ubicada en el centro de Palma, y que, a partir de ahora, está abierta dos días a la semana para ofrecer información, resolver dudas y recoger propuestas de la ciudadanía y del sector cultural.

Con la puesta en marcha de estas dependencias, cedidas por Palma Activa, el Ayuntamiento busca reforzar su compromiso con la transparencia y participación en uno de los proyectos culturales "más ambiciosos en la historia moderna de la ciudad".

De esta forma, han subrayado que la candidatura Palma 2031 sigue avanzando hacia la fase definitiva y, en palabras del alcalde, "todavía queda mucho trabajo para llegar al final, pero cada paso que se da es importante".

Junto con Martínez, han estado presentes en la reunión el primer teniente de alcalde, Javier Bonet; el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta; y los directores generales del área, Rafal Brunet, Pilar Ribal y Gori Vicens.