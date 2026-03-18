Los miembros de la Agencia de Salud Pública de Baleares toman posesión de su cargo y definen los objetivos del ente

Reunión para poner en marcha la Agencia de Salud Pública de Baleares. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Salud Pública de Baleares ha celebrado este miércoles su sesión constitutiva, en la que han tomado posesión de sus cargos los miembros del organismo, se ha informado sobre su organización, las competencias asignadas y las futuras actuaciones.

La reunión ha sido presidida por la consellera de Salud, Manuela García, y de esta manera se reactiva formalmente la puesta en marcha de la agencia después de un estudio "exhaustivo" y de un análisis de otros modelos de gestión, tanto nacionales como internacionales.

En un comunicado, la Conselleria de Salud ha explicado que la Agencia de Salud Pública de Baleares tiene como objetivo ofrecer una respuesta "más adecuada y ágil" a los retos actuales y futuros en materia de salud, y "reforzar la prevención, equidad y coordinación con los agentes sanitarios y sociales".

Este nuevo organismo aporta "autonomía, capacidad de reacción e integración de información", al permitir anticiparse a los riesgos y mejorar la preparación ante emergencias sanitarias. Se trata de una apuesta estratégica para proteger la salud de la población, garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y contribuir a la estabilidad económica de Baleares.

La Agencia se organiza en órganos superiores de dirección, la presidencia, la vicepresidencia, el Consejo Rector y la dirección ejecutiva; órganos de gestión, los centros insulares de salud pública; y órganos de asesoramiento, el Consejo Asesor de Salud Pública y los consejos sectoriales.

La presidencia corresponde a la persona titular de la Conselleria competente en materia de salud, mientras que la vicepresidencia recae en la persona que dirige la Dirección General de Salud Pública.

Por su parte, las distintas Consellerias designan a su candidatos como vocales titulares y suplentes para el Consejo Rector de la Agencia de Salud Pública.