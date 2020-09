Mir afirma que el tanque de tormentas de Ibiza ha funcionado "perfectamente" desde que ha sido recepcionado

IBIZA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha asegurado este martes que el tanque de tormentas de Ibiza "ha funcionado perfectamente" desde que ha sido recepcionado, con episodios de lluvias sin que se hayan producido problemas.

Según ha explicado durante el pleno de este martes, los vertidos registrados recientemente en la zona se debieron a una interrupción en el suministro de energía durante 30 minutos. "El tanque es una solución importante al tema de los vertidos en el puerto de Ibiza", ha dicho Mir, recordando que siempre han dicho que mientras la red de alcantarillado no esté convenientemente separada, no hay garantías de que no se produzcan los vertidos.

En relación a los vertidos en Ses Salines, ha señalado que desde la pasada legislatura se trabaja con el Ayuntamiento de Sant Josep y, en una primera fase, se identificó el origen del problema localizado en la red de alcantarillado del municipio.

Según el conseller, el Consistorio trabaja ya en un proyecto ejecutivo para solventar esta situación. A través de Abaqua se asesora al Ayuntamiento para que puedan realizar la conexión al colector de "manera adecuada".

Según ha reiterado Mir, el desarrollo y ejecución del Pacto por el Agua serán la "mejor solución" a los problemas de vertidos que se registran en la isla de Ibiza.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Maxo Benalal ha preguntado a la Conselleria de Medio Ambiente sobre los vertidos registrados en Ibiza, como en la zona del puerto, donde se han invertido hasta siete millones en proyectos como el tanque de tormentas.

Benalal ha confiado en que los problemas que "se repiten año tras año" puedan solventarse de cara al próximo año.