Mir censura que "el PP ha supuesto la mayor lacra en medio ambiente en Baleares" ante reproches por la bahía de Palma

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha criticado que "el PP ha supuesto la mayor lacra en materia de medio ambiente en las Islas y, de manera particular, en políticas de agua", ante los reproches de los 'populares' por la situación "insostenible" de la bahía de Palma.

Así se ha expresado el conseller durante la interpelación del PP relativa a la política general del Govern en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, celebrada este martes en el Parlament.

En su turno de intervención, el diputado 'popular' Javier Bonet ha tildado de "insostenible" la situación de la bahía y ha lamentado que "la realidad es que cada año hay una media de 70 vertidos de aguas sucias que hace desaparecer un 37 por ciento de posidonia" y que "el riesgo de salud de los bañistas es alto".

Además, ha hecho referencia a las medidas que reclaman los investigadores, como mejorar las EDAR de la ciudad, tratamientos terciarios de depuración o aplicar sistemas alternativos de vertidos para mitigar los efectos hacia el ecosistema.

En este sentido, el conseller Miquel Mir ha censurado que esta "preocupación compartida" sólo la tenga el PP cuando está en la oposición, mientras que, cuando estaban en el gobierno, "desmantelaron de manera decidida todo lo que era la infraestructura de las políticas ambientales y las del ciclo del agua".

Asimismo, ha puesto en valor que el actual Govern ha asignado 91 millones de euros al canon de saneamiento, que han servido, entre otras actuaciones, para poner en marcha el tanque de tormentas o los colectores, y también se ha conseguido la financiación para la EDAR de Palma.

"Viene a hacer política de un tema que es grave", ha añadido el conseller, que ha reprobado que el PP pregunte por el caso de Palma "cuando no depende competencialmente del Govern".

"Me ha planteado el debate de una manera cobarde, porque plantea una interpelación sobre depuración y sólo habla de un caso en el que el Govern lo único que ha podido hacer es ayudar; no voy a asumir cosas que no me corresponden", ha concluido Mir.