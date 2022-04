Mir considera "demencial" e "insultante" que el PP "dé lecciones de cómo aplicar políticas de conservación"

PALMA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha considerado este martes, en el pleno del Parlament, "demencial" e "insultante" que el PP "dé lecciones de cómo aplicar políticas de conservación", especialmente "cuando es el Partido que más daño ha hecho a la conservación del territorio balear".

Así se ha pronunciado Mir en respuesta a la diputada 'popular' Maria Núria Riera, quien se he interesado por la desclasificación de urbanizaciones que hace el Govern para proteger el territorio, "pero después abandona como si fueran vertederos". "El Govern no abandona nada, lo que pasa es que hay que conocer la ley vigente. Pues, el artículo 31.2 de la Ley de Urbanismo de Baleares (LUIB) dice de forma textual que son las personas propietarias de suelo clasificado como rústico, quienes tienen el deber de conservar mantener y, si es preciso, reponer el suelo y vegetación en las condiciones necesarias para evitar riesgo de erosión, incendio o perturbación de la seguridad y de la salud pública o del medio ambiente y del equilibrio ecológico y paisajístico", ha aclarado el conseller, quien ha hecho hincapié en que "la desclasificación del suelo no alteran las propiedades de estas".