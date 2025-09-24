Modifican el contrato de mantenimiento de los espacios verdes para la preservación y protección de la finca de Son Quint

Archivo - El portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzà, en rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles una modificación en el contrato de mantenimiento de los espacios verdes públicos de la zona de Ponent que afecta la preservación y conservación de la finca de Son Quint.

Cabe recordar que este espacio, adquirido por el Ayuntamiento de Palma en septiembre de 2024, se convertirá en uno de los ejes principales y estratégicos del futuro Bosque Metropolitano, un proyecto ambiental y de sostenibilidad que marcará el futuro de la ciudad, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz adjunto del Consistorio, Llorenç Bauzá.

La modificación aprobada, que tiene un gasto de 251.000 euros destinados al servicio de Parques y Jardines, tiene como objetivo principal preservar y potenciar los valores medioambientales y paisajísticos de la finca.

Es una intervención que se llevará a cabo conjuntamente con el Plan de Usos, el Plan de Ordenación Forestal y el Plan de Autoprotección de Son Quint, garantizando así la protección de este espacio y su conservación para las futuras generaciones.

Entre los objetivos principales de esta actuación destacan la conservación de la biodiversidad de la finca, la protección de su entorno natural y la regulación de los usos del terreno para evitar riesgos ambientales, incluyendo los incendios forestales; unos trabajos que se desarrollarán en cinco líneas de actuación principales.

La primera hace referencia a trabajos forestales, talas y fajas antiincendios. En concreto, se realizarán tareas de tala de arbolado muerto, rehabilitación de fajas forestales antiincendios y limpieza de vegetación a los laterales de las pistas forestales y caminos principales, especialmente en aquellas zonas con mayor riesgo de incendio.

También se llevará a cabo la renovación e instalación de señalización para garantizar la seguridad en su uso, incluyendo señales de limitación de acceso en zonas peligrosas, indicaciones sobre riesgos naturales y la señalización de rutas de evacuación en caso de emergencia.

Además, se estudiará la instalación de elementos fijos de anclaje que faciliten las operaciones de rescate por parte del cuerpo de Bomberos, aumentando así la seguridad a las zonas de mayor riesgo de acceso; y se instalarán cierres y rejillas de madera y cuerda de acero para proteger las zonas con riesgo de caída y limitar el acceso a espacios peligrosos.

Por otro lado, los caminos que han sido deteriorados por el tráfico intenso serán restaurados para mejorar la accesibilidad, tanto para peatones como para vehículos de mantenimiento y emergencia.

"Esta acción supone un paso importante para garantizar que Son Quint no solo sea una área de gran valor ecológico, sino también un espacio seguro y accesible para todos los ciudadanos", ha incidido Bauzá, recordando que este espacio será una de las piezas clave para el desarrollo del futuro Bosque Metropolitano de Palma.