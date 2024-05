Montserrat: "España vive el peor momento institucional con un ataque frontal del Gobierno al Estado de derecho"

IBIZA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado que España vive "su peor momento institucional en 40 años, con un ataque frontal al Estado de derecho impulsado por el Gobierno".

Así lo ha indicado en el acto central del PP en Ibiza, celebrado este viernes en Sant Antoni, donde ha aseverado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pretende construir muros entre españoles" pero, a su parecer, "se estrellará contra el muro de la ley, la igualdad y la Constitución".

También ha recalcado que ese muro "no se puede tirar ni traspasar", porque, cuando se hace, "entra el populismo y el totalitarismo". Por eso, ha reivindicado que el PP será "la defensa de la España constitucional en Europa" y "denunciará el relato socialista allá donde vaya".

Montserrat ha respondido se ha referido a jefe del Ejecutivo central, al asegurar que cuando hable de bulos el PP le responderá que "bulo es llegar al poder prometiendo no dar indultos, ni amnistía y acabar haciendo lo contrario".

"Cuando hablen de radicalismo, el PP dirá que radical y extremista es entregar la gobernabilidad de España a un prófugo con vínculos con Putin; y cuando hablen de fango, el PP dirá que fango es fabricar crisis diplomáticas con países hermanos y saltarse el consenso europeo en asuntos internacionales para tapar la corrupción que le rodea", ha puntualizado.

Igualmente, ha resaltado que España "no tiene Gobierno" y tiene a un presidente "rehén del independentismo", que es "incapaz de aprobar nada que no sea la amnistía": "Por no tener, no tiene ni Presupuestos", ha criticado la candidata.

Por estos motivos, ha indicado que ha llegado el momento de unir a la sociedad en torno a un "proyecto ganador y decisivo" y de decirle a los españoles que "sus votos no se venderán al día siguiente" de las elecciones.

"El 9 de junio toca llenar las urnas de votos del PP para tener una España con peso en Europa y para fortalecer al PP Europeo, que es la fuerza política más grande, europeísta y reformista", ha concluido.