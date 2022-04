Mora sostiene que la ley de Reserva debe tener "estabilidad jurídica" tras la dimisión de MÉS per Menorca en el Consell

MENORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, ha asegurado este lunes, tras el anuncio de dimisión de MÉS en la institución, que su intención es trabajar para que el equipo de gobierno "no se rompa", aunque se ha mantenido firme a la hora de indicar que el proyecto de ley de Reserva de Biosfera debe tener "estabilidad jurídica".

En este sentido, Mora ha pedido a los miembros de MÉS per Menorca que "se sienten para trabajar manera serena y llegar a acuerdos", después de que hayan anunciado que renunciarán a sus cargos tras la suspensión del pleno del domingo, cuando se tenía que aprobar la Proposición No de Ley. Sobre esto, la presidenta ha remarcado que "no ha de salir nadie del equipo de gobierno porque Menorca no se lo merece".

Mora ha indicado que el pasado viernes se registró un informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que hacía referencia a ciertos preceptos de la proposición susceptibles de ser revisados. "Consideré que era importante atrasar el pleno para revisar el informe y valorar la necesidad de dotar de estabilidad jurídica a la ley", ha manifestado.

La presidenta ha reconocido que el domingo no hizo referencia a la nota jurídica de Abogacía de la Comunidad Autónoma porque si se suspende un pleno tiene que dar "un argumento oficial" y, en esta línea, ha explicado que este documento "es un borrador que no está registrado".

Mora también ha dado la razón a MÉS en el hecho de que, tanto el informe de Madrid como el de la Abogacía de la Comunidad Autónoma podrían ser valorados en tramitación parlamentaria, aunque ha matizado que considera importante que los preceptos jurídicos sean revisados desde Menorca y no en el Parlament.

En relación a las acusaciones de MÉS per Menorca respecto al cambio de postura de la presidenta, ha recalcado que no ha cambiado de opinión "en ningún momento" y que ha intentado ser "siempre fiel a la institución. En esta línea, ha señalado que el relato de los menorquinistas "no es cierto".

"Tuvieron lugar las reuniones con las Consellerias, pero ellos han hecho declaraciones muy duras sobre chantajes y la realidad es que, cuando hay una negociación, se ponen propuestas sobre la mesa", ha manifestado Mora, del mismo modo que ha apuntado que "MÉS per Menorca me ha hecho este lunes una propuesta, no un chantaje".

"Como presidenta nunca me he plegado a un partido político ni a otra institución, nunca dije que me posicionaría de lado de mis socios de gobierno, sino que estaría al lado de la institución", ha concluido.