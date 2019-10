Morey dice que Delegación del Gobierno "no es un arma de confrontación" sino que vela por las manifestaciones pacíficas

Publicado 22/10/2019 13:37:03 CET

Delegación del Gobierno investigará quien promovió la contramanifestación del domingo tras no "haber una firma clara" del convocante

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en funciones, Ramon Morey, ha considerado que, en relación a las manifestaciones desarrolladas en Palma por la sentencia del 'procés', la Delegación del Ejecutivo central "no tiene que tirar más leña al fuego", por lo que está actuando con "flexibilidad, proporcionalidad y firmeza democrática". "Queremos ser un punto de encuentro, no un arma de confrontación", ha apostillado Morey.

En este sentido, en declaraciones a los medios este martes, Morey ha dicho que "lo importante" para la Delegación es que las movilizaciones se hagan de "la manera más pacífica y tranquila posible" y que se "pueda disfrutar del derecho constitucional de manifestación sin tener miedo o riesgo de violencia".

Morey ha destacado que las concentraciones del pasado lunes --cuando se conoció la sentencia-- en Plaza de Cort y la de este domingo que empezó en plaza del Mercat con destino al Consolat de Mar fueron "tranquilas y no hubo problemas".

INVESTIGARÁN LA CONTRAMANIFESTACIÓN DEL DOMINGO

Sin embargo, Morey ha explicado que la Delegación del Gobierno investigará quien promovió la contramanifestación del domingo en favor de la unidad de España tras no "haber una firma clara" del convocante.

Cabe recordar que había sido convocada en redes sociales por el colectivo Jóvenes en Defensa de España, si bien quedó anulada debido a "los continuos malentendidos", según informó dicho colectivo en su cuenta oficial de Twitter.

La segunda manifestación pretendía congregar a los manifestantes y hacer el mismo recorrido que la otra movilización en contra de la sentencia, pero no contaba con la autorización oficial, puesto que la convocada por la Obra Cultural Balear había solicitado la autorización primero.

El delegado ha explicado que "están mirando" quien convocó dicha concentración, ya que "hay una entidad que sí lo hizo --Jóvenes en Defensa de España--, pero finalmente la anuló". "Hay que saber la gente que estaba allí por qué lo estaba. ¿Vio la convocatoria que desconvocaron, qué razones tenían, qué hay allí detrás, quién el promotor?", se ha preguntado Morey, añadiendo que "ya se tomarán las decisiones que tocan".

Morey ha recordado que en las manifestaciones no comunicadas se hace un informe para "ver quién son los promotores", no los ciudadanos participantes, ya que la Ley de Seguridad Ciudadana "no investiga quien participa, sino quien la promueve".

Sin embargo, ha reiterado que los permisos y autorizaciones son un "tema administrativo" y "lo importante" para la Delegación es que los derechos de manifestación se desarrollen de la "manera mas pacifica posible".