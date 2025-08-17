Un motorista de 22 años, grave tras sufrir un accidente de tráfico en el Coll d'en Rabassa

Archivo - Ambulancias del SAMU 061 en Mallorca. Recurso. - CAIB - Archivo

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, varón de 22 años, ha resultado herido grave después de sufrir un accidente de tráfico en el Coll d'en Rabassa (Palma).

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido en torno a las 06.41 horas de este domingo, en el kilómetro seis de la Ma-19, sentido Palma, en el Coll d'en Rabassa.

Después de recibir el aviso de un accidente entre un coche y una moto, el SAMU 061 ha movilizado hasta el lugar de los hechos una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA).

La ambulancia de SVA ha asistido al motorista y, después de haberlo estabilizado, lo ha trasladado hasta el Hospital Universitario de Son Espases con pronóstico grave.