Una motorista fallece tras ser alcanzada por una furgoneta en un accidente en la Ma-19

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una motorista, de 42 años, ha fallecido en un accidente, al ser alcanzada por una furgoneta, en la autopista Ma-19, en sentido Palma.

Según han informado desde el SAMU 061 y la Guardia Civil a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido en torno a las 20.30 horas de este sábado, 13 de diciembre, en el kilómetro 13 de la autopista Ma-19, en sentido Palma, cuando ha tenido lugar un accidente por alcance entre una furgoneta --en la que viajaban tres personas, un hombre de 31 años (conductor), otro de 34 y una mujer de 24 (acompañantes), que han resultado ilesas--, y una moto.

Tras recibir aviso del accidente con una herida, que desde el principio impresiona de gravedad, el SAMU 061 ha movilizado una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico.

A la llegada a la zona de los recursos sanitarios, y tras una valoración 'in situ', desde el SAMU se ha informado que la mujer ha fallecido, al presentar lesiones incompatibles con la vida.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación y ya ha practicado pruebas de alcohol y drogas al conductor de la furgoneta, que han arrojado un resultado negativo.

Así, la principal hipótesis que se baraja en estos momento como causa del accidente mortal es una posible distracción en la conducción por parte del conductor de la furgoneta.