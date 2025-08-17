Un motorista, herido grave en un accidente entre un coche y una moto en el Coll d'en Rabassa

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, varón de 43 años, ha resultado herido grave en un accidente entre un coche y una moto en el Coll d'en Rabassa (Palma).

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ha tenido lugar sobre las 05.50 horas de este domingo, en la carretera Ma-5011 del Coll d'en Rabassa.

Después de recibir el aviso de un accidente de tráfico entre un coche y una moto, el SAMU 061 ha movilizado hasta el lugar de los hechos una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA).

Una vez en la zona, la ambulancia de SVA ha asistido y trasladado al motorista, con graves lesiones en extremidad inferior, al Hospital Universitario de Son Espases, tras activar el código politrauma.