Muere ahogado un hombre de 50 años en el puerto de Pollença

Archivo - Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo
PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de unos 50 años ha muerto la tarde de este viernes tras ahogarse en el puerto de Pollença.
Los hechos, cuyos detalles por el momento no han trascendido, han ocurrido sobre las 17.25 horas, según ha informado el SAMU 061.
Los servicios de emergencias han recibido una llamada alertando de que un hombre de unos 50 años había sufrido un ahogamiento.
Los sanitarios le han practicado las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no han podido más que confirmar su fallecimiento.