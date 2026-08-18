Muere ahogado un hombre de 76 años tras volcar una embarcación frente a s'Estanyol

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 76 años ha muerto después de que la embarcación en la que navegaba junto a otras cinco personas haya volcado frente a la costa de la localidad mallorquina de s'Estanyol (Llucmajor).

Los hechos, según han informado el SAMU 061 y fuentes de la Guardia Civil, han ocurrido sobre las 13.30 horas de este martes a unos cien metros de distancia de la línea de costa.

Una embarcación en la que viajaban seis personas, todos miembros de la misma familia, ha volcado en circunstancias que por el momento se desconocen. Uno de ellos, un hombre de unos 76 años, se ha ahogado.

Un barco del club náutico los ha rescatado y los ha trasladado hasta el puerto. Los sanitarios le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no han conseguido reanimarle y han confirmado su fallecimiento.

Otras dos personas han sido atendidas por el 061, aunque han sido dadas de alta en el lugar y no han requerido de traslado hospitalario.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente náutico. La Policía Local de Llucmajor también ha participado en la intervención.