Muere un hombre tras sufrir un accidente con un patinete en Alcúdia

Ambulancia en el lugar del accidente. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto en Alcúdia (Mallorca) tras sufrir un accidente con un patinete.

Según ha informado en redes sociales la Policía Local del municipio, el siniestro ha tenido lugar sobre las 21.00 horas de este domingo, momento en que se ha producido un accidente muy grave en el vial de servicios de la carretera de Artà, cerca de la rotonda de Magic.

Al parecer, el hombre ha sufrido una caída con un patinete y, a consecuencia del golpe, ha sufrido una parada cardiorespiratoria.

A pesar de los esfuerzos de agentes de la Policía Local y de los servicios sanitarios, que han practicado maniobras de reanimación, no se ha podido recuperar y, desgraciadamente, ha perdido la vida.

La Policía Local está instruyendo el atestado policial correspondiente para aclarar las circunstancias del trágico accidente.