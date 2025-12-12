Mueren 13 trabajadores en accidente laboral hasta octubre en Baleares, uno menos que el año pasado

MADRID/PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los diez primeros meses del año en Baleares, uno menos que en el mismo periodo de 2024, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En concreto, del total de accidentes mortales, siete se produjeron en jornada y seis in itinere.

Por otra partes, entre enero y octubre se han registrado en Baleares un total de 22.665 accidentes de trabajo con baja, 101 de los cuales graves, y 22.551 leves.

Hostelería (5.976), construcción (3.618) y comercio, incluyendo repartidores (2.364) son los sectores que más accidentes registran.