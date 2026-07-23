Municipios del Pla de Mallorca controlan a grandes consumidores y reducen la presión para contener la demanda de agua

El director general de Recursos Hídricos del Govern, Joan Calafat, en una reunión telemática representantes de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. - CAIB

PALMA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Algunos municipios del Pla de Mallorca han reforzado el control sobre los grandes consumidores y han aplicado reducciones de presión para contener la demanda de agua y garantizar el suministro durante los meses de verano.

Es una da las incidencias trasladadas por los representantes de la Mancomunitat del Pla de Mallorca al director general de Recursos Hídricos del Govern, Joan Calafat, durante una reunión que han mantenido este jueves.

El encuentro, en el que también ha participado el gerente de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), Emeterio Moles, ha servido para hacer un seguimiento de la situación hídrica de los municipios afectados por el estado de alerta de la unidad de demanda del Pla.

Los representantes municipales han trasladado una situación desigual, aunque, en términos generales, el suministro se sigue garantizando sin restricciones generalizadas, según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

La mayoría de los municipios mantienen los caudales estables o disponen de conexión con la red de Abaqua, mientras que algunos han reforzado el control de los grandes consumidores y han aplicado reducciones de presión para contener la demanda.

En los casos más "ajustados" ha sido necesario recurrir puntualmente a camiones cisterna. Santa Eugènia presenta la situación más delicada y combina estas aportaciones con una reducción de presión en parte de la red.

Durante la reunión también se ha informado a los representantes municipales sobre la previsión de Recursos Hídricos de volver a convocar una línea de ayudas destinada a sufragar el transporte de agua potable mediante camiones cisterna.

Esta convocatoria, ha subrayado la Conselleria, permitiría apoyar a los ayuntamientos que tengan que asumir gastos extraordinarios derivados de la situación de alerta. La Dirección General ha pedido a los municipios que trasladen la información disponible y una estimación de los costes para que puedan tenerse en cuenta en la preparación de las ayudas.

El encuentro también ha servido para revisar la evolución de los proyectos municipales subvencionados y poner en común su estado de tramitación. Se ha analizado la cesión de los terrenos necesarios para el nuevo depósito de Sineu y la previsión de los procedimientos de expropiación vinculados a las actuaciones previstas.

El departamento que dirige Calafat ha planteado la posibilidad de impulsar una línea de ayudas destinada a los municipios de menor tamaño para la redacción de planes integrales de saneamiento, planes de gestión sostenible del agua, planes de sequía y ordenanzas municipales orientadas a fomentar el ahorro y el uso eficiente de los recursos hídricos.

El objetivo de esta, ha explicado, sería dotar a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para mejorar la planificación, anticiparse a posibles escenarios de riesgo y optimizar las futuras inversiones.