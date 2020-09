Muñoz aboga por avanzar "hacia un horizonte republicano que proteja los derechos de la gente"

La diputada d'Unidas Podemos per Baleares, Lucía Muñoz

La diputada mallorquina ha defendido que "la sociedad española es la que ha intensificado el debate sobre la utilidad de la monarquía"

La diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso, Lucía Muñoz, protagoniza el último vídeo de 'El Cable', una herramienta informativa que permite abrir debates en los círculos y espacios de militancia de Podemos, desde donde ha abogado por avanzar "hacia un horizonte republicano que proteja los derechos de la gente, defienda los servicios públicos y garantice la igualdad entre hombres y mujeres".

Según han explicado desde Podemos Baleares este martes en una nota de prensa, la diputada mallorquina aboga en este vídeo de 'El Cable' por "un horizonte republicano en una sociedad plenamente laica, donde la justicia sea igual para todos y donde exista un sistema mediático que refleje la pluralidad".

"La monarquía está en crisis. Vive su peor etapa desde que fue restaurada por Franco. Las noticias sobre las presuntas actividades corruptas de Juan Carlos de Borbón y su huída a Emiratos Árabes no han hecho más que socavar su legitimidad ante la ciudadanía", ha indicado Muñoz, al tiempo que se ha preguntado "por qué renunció Felipe VI a su herencia y por qué ha huido su padre".

En esta línea, la diputada, ha destacado que esto se ha producido "porque ha sido la propia sociedad española la que ha intensificado el debate sobre la utilidad de la monarquía. Y estos son intentos de apuntalar la institución ante el descrédito y la presión social".

Asimismo, Muñoz ha indicado que "la España del siglo XXI ya ha demostrado que no soporta ni privilegios ni corruptelas. Y ahora la democracia tiene que seguir avanzando y dar un paso hacia un horizonte republicano".

"HACER FRENTE A LA CRISIS TERRITORIAL"

Por otra parte, la diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso también ha destacado que debe haber "un proyecto de país capaz de hacer frente a la crisis territorial, con una organización más federal y constituido sobre la fraternidad y la plurinacionalidad de España".

Para lograrlo, ha dicho Muñoz, "hay que dejar atrás el sistema económico de las élites rentistas vinculadas a la corrupción que apuestan únicamente por la especulación urbanística, por el turismo depredador y por el saqueo de lo público condenando a los sectores populares a la precariedad y a la exclusión social".

La parlamentaria también ha explicado que "la República debe hacer de España un país más justo, más igualitario, más feminista y, para ello el movimiento republicano debe ir más allá de demandas legítimas de verdad, justicia y reparación. Frente al momento histórico que se vive es necesario un horizonte republicano que hable de futuro y en el que los jóvenes se sientan también protagonistas".

Además, ha insistido, "en Unidas Podemos se es consciente de que ahora mismo no existe mayoría parlamentaria favorable, pero tampoco se olvida que los derechos y las conquistas democráticas han venido siempre de la mano del movimiento popular".

"Tenemos que ser capaces de tejer alianzas con otros sectores de nuestro país, para generar un movimiento popular amplio que nos lleve al camino de la república solidaria y plurinacional", ha añadido.

Finalmente, Muñoz ha recordado que "algunos dirán que no toca, que no es prioritario y así llevan más de 40 años". "¿Y desde cuándo avanzar en democracia no es prioritario? Otros dirán que es imposible, ¿y cuántas veces el movimiento popular ha hecho de lo imposible una realidad? La respuesta de Unidas Podemos es clara. Avanzar hacia una República en España: Sí se puede".