Muñoz (UP): "Es el momento político de empujar hacia una nueva república, democrática, feminista y sostenible"

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso, Lucía Muñoz, ha defendido este viernes que "es el momento político de empujar hacia una nueva república, democrática, feminista y sostenible".

Según ha manifestado la diputada Lucía Muñoz, previamente al acto, organizado por Unidas Podemos, de presentación del libro 'El Rey al desnudo, del escritor y periodista Ernesto Ekaizer, "es necesario abrir un espacio de reflexión sobre la crisis de legitimidad de la monarquía, que se ha visto agravada por los escándalos y la huida del rey emérito, sino también de la idea de España que representa tanto a nivel económico y social". "Ha llegado el momento político de empujar hacia una nueva república, democrática feminista y sostenible porque ya no se entienden que haya una Jefatura del Estado que no haya sido elegida, y que, además, no rinde cuentas ni ante la ciudadanía ni la ante la justicia", ha añadido.