Muñoz (UP) responde a la petición de reprobación de Vox: "El Ayuntamiento trabaja para los genocidas y no para Palma"

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha respondido a la petición hecha, este lunes, por Vox Palma de reprobarla por presunto delito de odio por haber pedido "la desaparición del Estado de Israel", y ha vuelto a quejarse de que "el Ayuntamiento trabaja para los genocidas y no para Palma".

"No solo trabajan para los sionistas sino también para los rentistas y los fondos buitre", ha denunciado la también coordinadora de Podemos Baleares, ante la petición de reprobación presentada por Vox Palma.

Así, lejos de retractarse de sus palabras, la concejala ha acusado a Vox y al PP de "mantener vínculos con el sionismo" y de "desatender el principal problema en Palma, la vivienda".

En una nota de prensa, Podemos Baleares ha recordado que, el pasado 24 de diciembre, Lucía Muñoz trasladó a través de 'Canal Red' y de sus redes sociales que sus deseos para 2026 son "la desaparición del Estado de Israel y una Palestina libre del río al mar". A raíz de esto, este lunes, Vox Palma ha pedido la reprobación de la concejala por presunto delito de odio.

Ante esto, Muñoz ha exigido a Vox y al PP que "dejen de trabajar para los genocidas y que trabajen para Palma". La concejala ha señalado que "mientras PP y Vox están al servicio de los genocidas, siguen sin hacer nada por la vivienda". "No solo trabajan para los sionistas sino también para los rentistas y fondos buitre", ha denunciado.

"Existe todo un entramado de lazos entre el PP y el sionismo", han advertido desde la formación morada. "David Hatchwell, el cofundador de ACOM, tiene relaciones directas con Ayuso. Además, ha recibido todo tipo de apoyos institucionales y económicos por parte de la derecha española", ha señalado Muñoz.

La concejala, lejos de arrepentirse de sus deseos, ha afirmado que para ella "es un orgullo". "Nos van a acusar de antisemitas siempre. Pero antisemitas son los que matan semitas en Gaza, mientras que antisionistas somos quienes nos oponemos al régimen criminal de Israel que está cometiendo un genocidio", ha concluido.