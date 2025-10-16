El Museu de Mallorca acoge la exposición 'Miramar' en el marco del Congreso Internacional Ramon Llull

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu de Mallorca ha acogido este jueves la inauguración de la exposición 'Miramar', del artista Tomeu Estelrich, de los actos de celebración del Congreso Internacional Ramon Llull.

El proyecto, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, está financiado con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

La exposición pone de relieve la influencia universal de Ramon Llull (1232-1316), una de las grandes figuras de la filosofía medieval y pionero en la construcción de puentes entre culturas y religiones.

El recorrido artístico de 'Miramar' se inspira en los libros y viajes de Llull, destacando su papel como embajador de la paz y visionario de una convivencia basada en el conocimiento y el respeto mutuo.

El artista Tomeu Estelrich (s'Alqueria Blanca) muestra una selección de su obra, marcada por el uso de colores vivos, texturas orgánicas y una reflexión constante sobre la relación entre el ser humano y su entorno. El comisario de la exposición es Toni Torres.

La muestra va acompañada del catálogo Miramar, con textos de autores como Antoni Vidal Ferrando, Carme Castells, Sebastià Portell, Pau Vadell o Sebastià Alzamora. Su presentación tendrá lugar el 11 de noviembre en la sala de actos del Museu de Mallorca y podrá visitarse hasta el 30 del mismo mes.