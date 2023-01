El músico desaparecido en Nochebuena pide disculpas: "En mi cabeza se parecía a un juego de detectives"

PALMA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miquel Roldán, el músico de Mallorca desaparecido en Nochebuena, ha publicado una carta en su página web en la que pide disculpas por el sufrimiento generado por su desaparición. "En mi cabeza se parecía a un juego de detectives. Se trataba de generar confusión, no sufrimiento. Obviamente, me equivoqué", afirma.

En un extenso comunicado, el músico explica que a partir de la publicación del videoclip de su canción 'Aún me acuerdo de ti', que termina con el suicidio del propio autor, decidió aprovechar este extremo para anunciar que dejaba la música y, "mezclando ficción con realidad", apagar el móvil y desaparecer, así como para hablar de un tema sensible como la salud mental.

"¿Pensarán por un momento que el videoclip es real? Se generará un debate sobre mi salud mental? Sé que visto ahora, después de todo lo que ha pasado, puede sonar frívolo, pero en mi cabeza se parecía más a un juego de detectives que a una situación angustiosa. Se trataba de generar confusión, de generar esa duda. No sufrimiento. Obviamente, me equivoqué", afirma.

Roldán insiste en su carta en que las referencias al suicidio en 'Aún me acuerdo de ti' son metafóricas. "Nunca se me pasó por la cabeza esa idea como una posible solución a mis problemas. Simplemente estoy expresando mi deseo de huir de esa situación que tanto sufrimiento me estaba causando en aquel momento", añade.

El músico explica que escribió esa canción tras pasar por una mala situación personal y para canalizar la impotencia que sentía.

Miquel Roldán reconoce, sin embargo, que en ese "juego de detectives, hubo un elemento que se volvió en su contra. Se refiere, apunta, a la carta, concebida para ser una "la pista que dejaba claro que todo estaba bien", pero que se entendió como una carta de despedida y que comenzaba precisamente, insiste, con un "esto no es un adiós".

Roldán reconoce que el mensaje era un tanto ambiguo y que el mensaje de que estaba bien aparecía "encriptado". "Los que me conocen saben que soy un poco friki de las 'escape rooms' y que he creado dos en mi casa. En una de ellas, la lógica para descifrar los enigmas es la misma que la de la carta", explica.

Sin embargo, señala que solo vieron la carta sus padres y su hermano, que le dieron credibilidad y "se temieron lo peor" desde el primer momento. "Toda la culpa es mía", lamenta.

El músico acaba explicando lo que le han contado sus padres una vez ya ha regresado a su hogar. Según cuenta, sus padres, al ver que el entorno "no acababa de creérselo", zanjaron la situación haciendo referencia a la carta de despedida. "Ya no había debate. Estaba claro que me había suicidado o estaba a punto de hacerlo y había que pararme. La noticia corrió como la pólvora y en apenas unas horas media Mallorca estaba buscando un cadáver", relata.

Sin embargo, Roldán explica que permaneció ajeno a esta situación en una casa de campo en las afueras de Manacor hasta que el día 27 de diciembre, por la noche, el dueño de la casa ve su foto en la prensa y le dice que le están buscando. "Ahí veo que la cosa se ha desmadrado", admite. Aún así, espera hasta el día siguiente para enviar un mensaje a sus padres para decir que está bien, que solo iba a desconectar.

El intérprete finaliza contando que fue en el momento de llegar a su casa y volver a conectar el teléfono móvil cuando fue consciente de la vivido en los días anteriores. "Mi entorno ha estado buscando un cadáver", apunta.

Roldán concluye la carta pidiendo perdón y expresando su confianza en que las aguas vuelvan a su cauce. "Hice una apuesta arriesgada y salió mal".