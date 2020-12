Nace 'Aparador Virtual', el catálogo online de los comercios de Marratxí

PALMA DE MALLORCA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marratxí ha puesto en marcha el proyecto 'Aparador virtual', https://aparador.marratxi.es/, un portal de Internet donde se exponen los comercios del municipio y que servirá para que los ciudadanos puedan conocer el amplio abanico de comercios locales, además de los productos y servicios que ofrecen.

En el escaparate vitual figurarán todos los datos y características del comercio: horarios, teléfono, web, contacto, etcétera. Los ciudadanos también podrán saber consultando el escaparate virtual qué comercios disponen de envío a domicilio o compra online.

Según el consistorio, se trata de una iniciativa que pretende aumentar la visibilidad del tejido comercial del municipio, aumentar las ventas y mejorar el posicionamiento digital en Internet. Este proyecto también servirá para que los ciudadanos sean conscientes de la amplia oferta de comercio local que hay en Marratxí.

El escaparate virtual también contará con un apartado especial dedicado a los comercios emblemáticos de Marratxí, como Olleria Can Vent, Can Bernadí, Bodegas Suau, o comercios con historia como Can Xic, Can Pinet, Ceràmica Terra Cuita, Forn des Pla de na Tesa, Fusteria Fullana o Embotits Can Pastor.

De acuerdo con el Ayuntamiento, este nuevo proyecto municipal pretende poner en valor el tejido comercial de Marratxí, que se ha visto gravemente afectado por las consecuencias de la pandemia y que ha adaptado sus negocios a la coyuntura actual.