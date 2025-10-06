Nacen las primeras crías de tortuga marina del nido localizado en agosto en la playa de Es Cavallet, Ibiza

IBIZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, ha informado del nacimiento de las primeras crías de tortuga marina (caretta caretta) del nido localizado el pasado 7 de agosto en la playa de Es Cavallet, en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera.

Según ha informado este lunes la Conselleria en un comunicado, la puesta, con un total de 85 huevos, fue el primer nido confirmado de la temporada en Ibiza y el segundo en Baleares, después del detectado en julio en la playa de Can Pere Antoni, Mallorca.

Siguiendo los protocolos establecidos para garantizar la viabilidad de la puesta y maximizar las posibilidades de éxito, todos los huevos fueron trasladados e incubados de manera artificial en las instalaciones del Aula del Mar, en Palma. Tras casi dos meses de incubación, desde el 23 de septiembre se ha registrado la eclosión progresiva de los huevos hasta un total de 38 neonatos.

De acuerdo con el procedimiento establecido, las crías nacidas han sido trasladadas al Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (IRFAP-LIMIA), en el Puerto de Andratx, donde el departamento de Fauna Marina del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib) lleva a cabo las tareas de identificación, toma de biometrías y valoración del estado de salud.

Posteriormente, los ejemplares se incorporarán al programa de 'head starting' que consiste en mantener las tortugas en condiciones controladas durante 10-12 meses para incrementar sus posibilidades de supervivencia antes de ser reintroducidas en el medio natural y, al mismo tiempo, avanzar en el conocimiento de la especie en las primeras etapas de vida.

El Govern ha destacado la labor del equipo técnico del Cofib, así como la colaboración de las instituciones y entidades implicadas en la gestión del nido, tales como el Ayuntamiento de Sant Josep, el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, agentes de Medio Ambiente, el servicio de socorrismo de MarSave y la empresa concesionaria de la playa Ibifor. Igualmente, ha reconocido la contribución del Ayuntamiento de Palma, que ha cedido las instalaciones del Aula del Mar para la incubación artificial de los huevos.

El Govern también ha recordado a la población que, ante cualquier indicio de nidificación, es imprescindible avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112 para activar el protocolo de protección.

DOS NIDOS EN BALEARES

Este año se han confirmado dos nidos en Baleares. Además del de Es Cavallet, el pasado julio se detectó una primera puesta en la playa de Can Pere Antoni (Palma), de la cual nacieron un total de 62 ejemplares.

La tortuga marina, catalogada como especie vulnerable, nidifica cada vez con más frecuencia en las costas baleares. El primer caso documentado en el archipiélago se registró en 2019 en Playa d'en Bossa (Ibiza) y, seis años después, la presencia de nuevos nidos como los de este año confirma esta tendencia y pone de relieve la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades para garantizar la conservación de esta especie amenazada.