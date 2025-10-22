Los nacimientos caen un -4,66% hasta agosto en Baleares

Archivo - Una madre lleva a su hijo a clase el primer día de inicio del curso escolar. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos han experimentado entre enero y agosto de 2025 en Baleares un descenso del -4,66% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 5.667 alumbramientos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los nacidos en el pasado mes de agosto en el archipiélago (774), 381 fueron mujeres, y 393, varones.

La mayor parte de los nacimientos corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años (265); de 35 a 39 años (196) y de 25 a 29 años (157).

Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 40 del 2025 se contabilizaron en Baleares 6.958 fallecimientos, un 0,22% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 153 personas en las Islas.