Nadal asegura que "no sabe cuándo volverá", aunque está "incrementando trabajo"

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rafa Nadal ha explicado este lunes que "sigue su rumbo" en cuanto a la recuperación de su lesión y que está "incrementando trabajo", aunque no ha desvelado cuándo podría producirse su regreso a la competición.

"No sé cuándo volveré. Si lo supiera lo diría, pero como no lo sé, no lo puedo decir", ha afirmado en declaraciones a los medios en Palma, antes de participar en la ceremonia de entrega de los primeros Premios Fundación Rafa Nadal.

El tenista de Manacor ha negado que su regreso pueda tener lugar en Montecarlo --"si fuera cierto lo confirmaría", ha afirmado, y ha añadido que "las cosas se van viendo día a día".